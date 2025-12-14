Natale in musica a Palermo | due singoli e un concerto solidale con Salvatore Petrotto e la Bachstring Orchestra

A dicembre, Palermo si anima con eventi musicali dedicati al Natale, tra cui due singoli e un concerto solidale con Salvatore Petrotto e la Bachstring Orchestra. Un progetto che unisce musica, tradizione e impegno sociale, evidenziando il percorso artistico del violinista e cantante Salvatore Petrotto, professore dell’Orchestra sinfonica siciliana, attraverso nuove uscite discografiche e iniziative speciali.

Un progetto che unisce musica, tradizione e impegno sociale caratterizza il mese di dicembre del violinista e cantante Salvatore Petrotto, professore dell'Orchestra sinfonica siciliana, protagonista di un percorso artistico articolato che si sviluppa attraverso due nuove uscite discografiche e un.

Natale a Palermo tra arte e musica HD

