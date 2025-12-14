In vista delle festività natalizie, l'Italia si prepara a un Natale blindato, con misure di sicurezza rafforzate. Forze dell'ordine monitorano attentamente i principali luoghi pubblici, tra cui piazze, mercatini e sedi istituzionali, per garantire un periodo di festa senza incidenti e con la massima attenzione ai possibili rischi legati a minacce isolata.

© Tgcom24.mediaset.it - Natale blindato in Italia: massima attenzione ai "lupi solitari"

È allerta massima nel nostro Paese sul fronte sicurezza. Sarà un Natale blindato con forze dell'ordine a presidiare luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, piazze e mercatini. Massima attenzione al pericolo di "lupi solitari", terroristi che si radicalizzano sul Web. Per questo sono stati intensificati i controlli in Rete. Previsto anche l'impiego di speciali squadre anti-drone, capaci di abbattere una minaccia in soli 20 secondi. Tgcom24.mediaset.it

Terroristi e lupi solitari, anche il Viminale alza l'allerta: Natale blindato - facebook.com facebook