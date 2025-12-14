Natale al Conventino Creatività solidale Talk musica e libri

Il Conventino di via Giano della Bella si anima a dicembre con un ricco calendario di eventi dedicati al Natale. Tra talk, musica, libri e laboratori, l’atmosfera si arricchisce di creatività e solidarietà, offrendo spazi di confronto e relax. Un'occasione per vivere il periodo festivo in modo coinvolgente e condiviso.

Un dicembre pieno di eventi per prepararsi al meglio per Natale. È il calendario del Conventino di via Giano della Bella, dove ogni giorno si alternano laboratori e corsi, tra musica, yoga e filosofia. È proprio al Conventino oggi, dalle 10 alle 18, si svolge il mercatino di Natale di AcquaFirenze, dove sarà possibile seguire alcuni laboratori di acquerelli. Ed è sempre AcquaFirenze a far diventare l’arte protagonista di questo mese con ’RegalArte’, una mostra a ingresso libero visitabile fino al 23 dicembre e che mette al centro le opere di artisti e artigiani. Martedì, invece, c’è la presentazione del libro ’Serving a Greater Purpose, becoming a Us Soldier’ di Ismaila Badji. Lanazione.it

