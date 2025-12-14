A Paupisi, il Natale prende vita con il Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia, un momento di creatività e tradizione dedicato ai bambini. Promosso dalla Pro Loco nell’ambito del programma “Natale Insieme a Paupisi”, l’evento unisce valori educativi, magia natalizia e divertimento, coinvolgendo i più piccoli in un’esperienza speciale.

© Fremondoweb.com - Natale a Paupisi: bambini protagonisti nel Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia

Comunicato Stampa Un pomeriggio di creatività e tradizione con la Pro Loco tra biscotti, valori educativi e magia del Natale Nell’ambito del programma natalizio “Natale Insieme a Paupisi”, la Pro Loco ha promosso quest’anno il Laboratorio creativo dei Biscotti di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

