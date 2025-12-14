Natale a Paupisi | bambini protagonisti nel Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paupisi, il Natale prende vita con il Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia, un momento di creatività e tradizione dedicato ai bambini. Promosso dalla Pro Loco nell’ambito del programma “Natale Insieme a Paupisi”, l’evento unisce valori educativi, magia natalizia e divertimento, coinvolgendo i più piccoli in un’esperienza speciale.

natale a paupisi bambini protagonisti nel laboratorio dei biscotti di santa lucia

© Fremondoweb.com - Natale a Paupisi: bambini protagonisti nel Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia

Comunicato Stampa Un pomeriggio di creatività e tradizione con la Pro Loco tra biscotti, valori educativi e magia del Natale Nell’ambito del programma natalizio “Natale Insieme a Paupisi”, la Pro Loco ha promosso quest’anno il Laboratorio creativo dei Biscotti di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

15 libri di Natale per bambini e ragazzi: un regalo di lettura e valori - Scopri i libri di Natale scelti con cura per il messaggio che trasmette e per la capacità di toccare corde profonde nell’animo dei giovani lettori. libreriamo.it

natale paupisi bambini protagonistiFilm di Natale per bambini: 14 titoli imperdibili - Da Polar Express al Grinch, i film di Natale per immergersi nella magia delle Feste con tutta la famiglia non mancano di certo! bimbisaniebelli.it

Mercatini di Natale in Campania, Tenuta la Fortezza, Torrecuso

Video Mercatini di Natale in Campania, Tenuta la Fortezza, Torrecuso