Natale a Cefalù in cattedrale la voce per la pace di Noa
Il 23 dicembre 2025 alle ore 19, la Basilica Cattedrale di Cefalù ospiterà l'evento “Noa, una voce per la Pace”, promosso dal Servizio Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù. L'iniziativa si inserisce nel contesto della “Via dei Presepi 2025” e vedrà la partecipazione di Noa, che interpreterà brani dedicati alla pace e alla solidarietà.
Martedì 23 dicembre 2025, alle 19, la Basilica Cattedrale di Cefalù accoglierà "Noa, una voce per la Pace", una serata promossa dal Servizio Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù all'interno del programma della "Via dei Presepi 2025".Un luogo di spiritualità dalla bellezza unica ospiterà per.
