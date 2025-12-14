Natale 2025 | in provincia di Chieti le famiglie spenderanno 158 milioni

Per Natale 2025, le famiglie della provincia di Chieti si preparano a spendere circa 158 milioni di euro, destinati a acquisti e servizi legati alle festività natalizie. Un dato che evidenzia l'importanza di questo periodo per l'economia locale e il grande impegno delle famiglie nel prepararsi alle celebrazioni.

Dicembre mese di spese legate alle festività natalizie:nella provincia di Chieti, secondo le stime, le famiglie spederanno 158 milioni di euro per prodotti e servizi tipici del periodo. La cifra è in aumento rispetto ai 145 milioni dello scorso anno. Del totale, 114 milioni di euro sono relativi. Chietitoday.it Natale 2025: in provincia di Chieti le famiglie spenderanno 158 milioni - L’indagine di dicembre curata dal Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti che invita ad acquistare i prodotti locali ... chietitoday.it

Natale 2025, nel Chietino si spenderanno 158 milioni, più che nelle altre province d'Abruzzo: la stima di Confartigianato - I consumi natalizi premieranno in particolare prodotti e servizi che puntano su tipicità, identità territoriale, unicità e qualità e l'associazione di categoria promuove la campagna "Acquista locale", ... chietitoday.it

A Lasnigo, in provincia di Como, quest’anno l’albero di Natale è a testa in giù. Non si tratta però dello scherzo di qualche guastafeste o di un errore degli allestitori, ma di una provocazione da parte dell’Amministrazione Il racconto di Michela Cirillo è su La Sta x.com

Regione Molise L'albero di Natale all'uncinetto di Trivento in provincia di Campobasso Foto di Anna Santomarco - facebook.com facebook

© Chietitoday.it - Natale 2025: in provincia di Chieti le famiglie spenderanno 158 milioni

Chieti - Gli eventi per le festività natalizie

Video Chieti - Gli eventi per le festività natalizie Video Chieti - Gli eventi per le festività natalizie