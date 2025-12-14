Nascosti per due ore sotto le scrivanie mentre il killer sparava | il racconto del sopravvissuto della Brown University
Un studente della Brown University ha condiviso la drammatica esperienza vissuta durante la sparatoria avvenuta nel campus, raccontando di essere rimasto nascosto sotto le scrivanie per due ore insieme ad altri studenti mentre il killer sparava. Il suo racconto offre uno sguardo diretto sui momenti di paura e tensione vissuti durante l'evento.
