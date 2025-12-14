nasconde la madre morta nella cassapanca e incassa la pensione

Una donna di 55 anni di Mondragone è stata accusata di aver nascosto il corpo della madre morta tra ottobre e novembre 2023, mentre percepiva la pensione. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il suo rinvio a giudizio per gravi reati.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per una 55enne di Mondragone, accusata di gravi reati nei confronti della madre, anziana e non autosufficiente, morta tra ottobre e novembre del 2023.Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna. Casertanews.it

Nasconde la madre morta da 3 anni e si traveste da donna per andare a incassare la pensione della defunta - La mamma era morta da tre anni, ma il figlio, per continuare a incassare la pensione della donna, teneva nascosto il cadavere di lei mummificato in casa. blitzquotidiano.it

Nasconde la madre morta e si traveste da donna per andare a ritirare la pensione - Per non 'perdere' la pensione della madre di cui non aveva mai denunciato la morte, il figlio di 56 anni si è vestito da donna, ha indossato la parrucca e lo scorso 11 novembre si è presentato ... notizie.tiscali.it

