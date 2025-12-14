Napoli Politano netto dopo la sconfitta contro l’Udinese | Vi spiego perché è andata così… poi sulla Supercoppa

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, Matteo Politano ha commentato la prestazione del Napoli in conferenza stampa, spiegando le cause della gara e analizzando gli aspetti che hanno influito sull’esito. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e approfondito sulla situazione attuale della squadra, anticipando anche riflessioni sulla prossima Supercoppa.

Al termine della sconfitta contro l’Udinese, Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa, facendo un’analisi lucida della prestazione del Napoli. L’esterno italiano ha spiegato come la mancanza di energia sia stata determinante nel calo della squadra, in particolare nel secondo tempo. Politano ha anche discusso delle difficoltà legate agli infortuni e ha messo l’accento sull’importanza di recuperare rapidamente in vista degli impegni futuri, con la Supercoppa contro il Milan già alle porte. Il calo nel secondo tempo: Politano ammette la stanchezza. La sconfitta per 1-0 contro l’Udinese è stata analizzata in dettaglio da Politano, che ha sottolineato come la squadra sia rientrata in campo nel secondo tempo con poca energia. Spazionapoli.it

