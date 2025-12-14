Napoli oro e contanti nel parcheggio | arrestato 31enne per riciclaggio

I Carabinieri di Napoli hanno arrestato un 31enne ucraino a San Giovanni a Teduccio, trovandolo in possesso di oltre 35 mila euro in contanti e 23 lamine d’oro. L’intervento ha portato al sequestro di materiale di pregio, evidenziando attività di riciclaggio e il tentativo di occultare ricavi illeciti nel settore del denaro contante e oro.

© Puntomagazine.it - Napoli, oro e contanti nel parcheggio: arrestato 31enne per riciclaggio A San Giovanni a Teduccio i Carabinieri arrestano un 31enne ucraino: sequestrati 35mila euro e 23 lamine d’oro. Denunciato anche un 36enne. Napoli – Una scena da spy-story quella che si è presentata agli occhi dei Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Un uomo di 31 anni, cittadino ucraino, attende un incontro. Poco dopo arriva un 36enne pregiudicato di Portici. Lo scambio è rapido: una busta gonfia passa di mano. I militari, che osservano la scena, intervengono immediatamente. Puntomagazine.it Napoli, lamine d'oro e 35 mila euro in contanti: 31enne arrestato per riciclaggio - Un 31enne ucraino si incontra in un parcheggio di un supermercato di San Giovanni a Teduccio con un pregiudicato di 36 anni. msn.com

