Napoli nuova grana per Conte | il difensore salta la sfida con l’Udinese

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese nel prossimo match di campionato, ma la sfida è complicata da un’assenza importante tra le fila azzurre. Dopo la recente eliminazione dalla Champions League, gli azzurri di Antonio Conte cercano punti fondamentali in un incontro che si svolgerà oggi alle 15:00 al Bluenergy Stadium.

Mancano poche ore al prossimo match di campionato del Napoli. Dopo il ko rimediato in Champions League, avvenuto in casa del Benfica, gli azzurri di mister Antonio Conte alle ore 15:00 scenderanno sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium per affrontare l’ Udinese. Match al quale non prederà parte uno dei pilastri della retroguardia partenopea. Brutta tegola per Conte: il difensore dà forfait . In vista di Udinese-Napoli, Antonio Conte deve rinunciare a uno dei suoi difensori più esperti: Juan Jesus non sarà a disposizione per la sfida in Friuli. Il difensore brasiliano ha accusato una contusione al polpaccio nella gara europea di metà settimana e non ha recuperato in tempo per il match di campionato. Spazionapoli.it

