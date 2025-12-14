Napoli litiga con gli ex suoceri e li investe con l’auto | arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver investito con l'auto gli ex suoceri durante una lite scoppiata per l'affidamento della figlia. L'incidente è avvenuto all'esterno di una caserma, suscitando grande sconcerto. L'episodio evidenzia le tensioni legate alle questioni familiari e le conseguenze di comportamenti aggressivi.

Lite tra ex per l'affidamento della figlia, investe i suoceri con l'auto all'esterno della caserma: 19enne arrestato. È accaduto a Melito di Napoli, dove è scoppiata una lite tra ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie. Nella discussione sono finiti anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero.

I suoceri lo denunciano per minacce, lui li investe con l’auto e viene arrestato - (ANSA) – NAPOLI, 14 DIC – Investe con l’auto i suoceri che lo hanno appena denunciato ai carabinieri: i due finiscono in ospedale ma non rischiano la vita, lui è stato arrestato per tentato omicidio. msn.com

