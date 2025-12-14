Napoli è mal di trasferta | l' analisi di Conte nel post partita

Dalla ripresa della stagione, il Napoli ha mostrato difficoltà nelle trasferte, accumulando sette sconfitte tra campionato e Champions League. L'analisi di Conte nel post partita evidenzia come la squadra fatichi a trasportare le proprie prestazioni lontano dal Maradona, evidenziando un vero e proprio ‘mal di trasferta’ che influisce sui risultati stagionali.

Sette sconfitte tra campionato e Champions dall'inizio della stagione lontano dal Maradona. Il Napoli soffre di una sorta di ‘mal di trasferta’. Del rendimento fuori casa e della sconfitta di Udine ne ha parlato Antonio Conte nella sua analisi post partita nel corso della conferenza stampa. Napolitoday.it

