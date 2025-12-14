Napoli Conte | Annata non semplice ma dobbiamo avere voglia di affrontare le difficoltà

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, Napoli e il suo allenatore Antonio Conte affrontano una stagione complessa. In un commento ai microfoni di Dazn, Conte riflette sulle difficoltà incontrate e invita a mantenere la determinazione per superare questo momento difficile. Ecco le parole del tecnico azzurro, analizzando la partita e le sfide future.

© Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Annata non semplice, ma dobbiamo avere voglia di affrontare le difficoltà” Tempo di lettura: 2 minuti Arriva il commento post partita di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta contro l’Udinese (1-0), che ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Il primo tempo l’Udinese non ci ha mai tirato in porta. Il secondo tempo abbiamo cominciato malissimo e da lì in avanti c’è stato timore e ci hanno schiacciati con tante situazioni create. Dobbiamo lavorare tanto sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Bisogna usare esperienza, mestiere e gestire situazioni in maniera diversa “. Poi continua: “ Bisogna gestire questi momenti meglio in campo e avere coraggio, senza timore di subire gol. Anteprima24.it Udinese-Napoli 1-0, Conte nel post partita: «Non molliamo, tutto l'ambiente deve stare vicino alla squadra» - Dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica, il suo Napoli gioca male e perde anche in casa dell'Udinese, affondato dal gol di Ekkelenkamp, e perde ... msn.com

Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: “Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti” - Antonio Conte ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il suo Napoli soprattutto in determinate partite: "Alcune cose sono oggettive e sotto gli ... fanpage.it

ANTONIO CONTE NE CAMBIA SOLO UNO ?? Diramata la formazione ufficiale del Napoli, con una sola novità: c’è Spinazzola al posto di Olivera Confermato Elmas al fianco di McTominay, niente titolarità per Vergara #UdineseNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook

Il Napoli dei soliti noti, Conte non cambia: a Udine per difendere il primato x.com

CONTE in conferenza dopo PSV-NAPOLI 6-2: I napoletani non devono essere presi per il culo!