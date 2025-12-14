Napoli c’è il via libera del giocatore | è in arrivo il colpo a centrocampo

Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Con gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il club ha ottenuto il via libera dal giocatore e si sta muovendo rapidamente per concludere un importante colpo di mercato che possa sostenere le ambizioni di mister Antonio Conte.

Gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne stanno obbligando il Napoli a muoversi in fretta sul mercato per regalare a mister Antonio Conte un nuovo innesto a centrocampo. Dopo i diversi profili sondati, gli azzurri sembrano decisi di risolvere i proprio problemi pescando ancora una volta dal Manchester United. Il direttore sportivo del club partenopeo, Giovanni Manna, avrebbe già ottenuto il sì da parte del giocatore. Via libera che mette così alle strette il Manchester United. C’è l’ok del giocatore: il Napoli prepara il colpo a centrocampo. Il Napoli ha intensificato i contatti con il Manchester United per ottenere Kobbie Mainoo già per la prossima sessione di mercato invernale. Spazionapoli.it Napoli omaggia Corsicato, al via con Libera al Metropolitan - Per celebrare a Napoli uno dei suoi artisti più originali e visionari, Circuito Cinema e il Metropolitan, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, presentano una retrospettiva ... ansa.it Napoli, si attende il via libera dal Siviglia per Juanlu e si va avanti per Gutierrez - Intanto si va avanti per Miguel Gutierrez Il Napoli vuole chiudere l’arrivo di Juanlu Sanchez. gianlucadimarzio.com Napoli, compra due cuccioli di polpo e li libera in mare ? Seguici anche su #instagram https://www.instagram.com/laprovinciaonline - facebook.com facebook © Spazionapoli.it - Napoli, c’è il via libera del giocatore: è in arrivo il colpo a centrocampo