Napoli Basketball sogna ancora la Coppa Italia | battuta Cremona 102-76

Il Napoli Basketball mantiene vive le speranze di qualificarsi alle final eight di Coppa Italia, dopo aver battuto Cremona 102-76 in casa. La squadra ha iniziato forte, con una buona prestazione nel primo quarto, grazie anche a protagonisti come Flagg. La vittoria rafforza il sogno di raggiungere le fasi finali della competizione.

© Spazionapoli.it - Napoli Basketball sogna ancora la Coppa Italia: battuta Cremona 102-76 Il Napoli Basketball conquista la vittoria in casa contro Cremona e spera ancora per un posto alle final eight di Coppa Italia Primo quarto Buona partenza per Napoli, con Flagg protagonista di una tripla e penetrazione fino al ferro. Nel finale di primo periodo si sblocca anche Simms. Gli azzurri approcciano bene a livello offensivo. Concedono qualche tiro di troppo dall'arco a Cremona, che realizza con facilità. 20-17 Secondo quarto Approccio positivo per la formazione di coach Magro con un parziale di 7-1 nei primi tre minuti. Jones prova a scuotere Cremona post timeout di coach Brotto con una schiacciata.

Napoli Basket comunica che il Gruppo "Guerri" è il nuovo Title Sponsor della società azzurra.