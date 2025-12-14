Napoli altra mazzata per Conte | disponibile solo a fine gennaio

Il Napoli dovrà affrontare un ulteriore ostacolo con l'indisponibilità di Antonio Conte, che sarà fuori fino a fine gennaio. Questa assenza rappresenta una battuta d'arresto significativa per il club e per il tecnico, costretto a rivedere i piani e le strategie in un momento cruciale della stagione.

Saltano completamente i piani di Antonio Conte: il tecnico del Napoli dovrà farne a meno fino a fine gennaio, è una vera mazzata. Antonio Conte dovrà fare a meno di parecchi giocatori anche per il match di oggi al Bluenergy Stadium. Contro l'Udinese il tecnico salentino dovrà fare a meno di De Bruyne, Lukaku, Lobotka, Anguissa, Gilmour e Meret: in più la botta al polpaccio rimediata da Juan Jesus ha costretto il difensore brasiliano a saltare il match in terra friulana (Conte spera di riaverlo per la Supercoppa). Proprio in queste ore è arrivata un'altra mazzata per l'allenatore del Napoli: stando alle ultime news, infatti, Conte dovrà rinunciare a un altro giocatore almeno fino a fine gennaio.

