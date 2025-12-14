Nando e il suo sogno | Una bella passeggiata in centro Realizzato grazie a Pamela

Nando Cecchini, con il suo desiderio di una semplice passeggiata in centro, si prepara a vivere un momento di serenità. Immerso nell’atmosfera natalizia di Piazza del Popolo, è accompagnato dal suo sorriso e dall’affetto di Pamela Intabarrato, che lo sostiene con cura e attenzione, rendendo possibile questa piccola grande emozione.

Intabarrato nel suo giaccone antivento, la sciarpa color mattone e il cappello da caccia in testa, Nando Cecchini attende paziente sulla sedia a rotelle sotto l’albero di Natale di Piazza del Popolo. Dopo un bel po’ di tempo, tra pochi minuti tornerà a fare una passeggiata per le vie del centro di Ravenna, città dove vive da tantissimi anni, gli ultimi 12 trascorsi nella Casa Protetta Villa Serena di San Romualdo. Grazie al progetto ‘ Nipoti di Babbo Natale ’, Nando è riuscito a esaudire il suo desiderio: fare una passeggiata nel centro della sua città. Un desiderio all’apparenza semplice, ma che a causa degli acciacchi e dell’età – 93 anni – non è così semplice come può sembrare. Ilrestodelcarlino.it Ariel era solo un sogno, finché Nando non l’ha scolpita. - facebook.com facebook ...e la mia anima era commossa dal sogno, non dalla vita. Fernando Pessoa #LAnimaDelMondo a #SalaLettura #BuongiornoATutti x.com © Ilrestodelcarlino.it - Nando e il suo sogno : "Una bella passeggiata in centro". Realizzato grazie a Pamela

Ecco che succede quando Ilary esce con tutte le sue amiche! #stefanoeilary #shorts

Video Ecco che succede quando Ilary esce con tutte le sue amiche! #stefanoeilary #shorts Video Ecco che succede quando Ilary esce con tutte le sue amiche! #stefanoeilary #shorts