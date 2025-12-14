Musmarra frena su Frattesi Thuram | All’Inter non trovano conferme sullo scambio

Il club nerazzurro Musmarra ha smentito le voci di uno scambio tra Frattesi e Thuram, sottolineando l'assenza di conferme ufficiali. Nel frattempo, si approfondisce la situazione di Davide Frattesi, che attraversa un momento delicato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento e lo stato di forma del centrocampista.

Inter News 24 Musmarra chiarisce la posizione del club nerazzurro e racconta il momento delicato vissuto da Davide Frattesi: le ultime. Negli ultimi giorni il possibile scambio tra Inter e Juventus che coinvolgerebbe Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999, e Khephren Thuram, mediano francese classe 2001, ha acceso il dibattito di mercato. A fare chiarezza è stato Alfio Musmarra, giornalista e volto vicino all’ambiente nerazzurro, intervenuto sul proprio canale YouTube per commentare le voci circolate con insistenza. SCAMBIO FRATTESI-THURAM – «Sono giorni che si continua a parlare di questo scambio. Internews24.com

