Muri imbrattati durante il corteo | Ora il Comune deve pulire

Durante il corteo, alcuni muri della città sono stati imbrattati, lasciando tracce visibili della contestazione. Non si sono registrati scontri, ma l'episodio evidenzia ancora una volta come le manifestazioni possano lasciare segni tangibili nel tessuto urbano, richiedendo interventi di pulizia da parte delle autorità comunali.

Non ci saranno stati scontri, ma anche questa volta i muri della città hanno pagato il loro tributo alla contestazione di piazza. Lo segnalano i residenti del neonato ‘ Comitato San Donato ’, denunciando le scritte lasciate in eredità dai duecento che venerdì sera hanno attraversato, in corteo, il quartiere fino in centro per protestare contro lo svolgimento della partita di Virtus e Hapoel. "Già è triste che molte attività della zona di via del Lavoro e via Gandusio, per evitare problemi, abbiano deciso di anticipare la chiusura – spiega Mattia Morano, tra i portavoce del comitato –. Ritrovarsi poi tutti i muri imbrattati perché qualcuno ritiene di poter fare, impunemente, quello che vuole, fa arrabbiare ancora di più". Ilrestodelcarlino.it

Roma, Propal e muri imbrattati: i raid vandalici nelle strade costeranno 100mila euro - Super lavoro per l’Ufficio capitolino per la Qualità urbana, nato meno di un anno fa per preservare decoro e pulizia negli ... ilmessaggero.it

“Palazzi storici imbrattati durante corteo a Genova, in cella 26 antagonisti”. Il giudice dice no, la Procura fa ricorso - Genova – I video mostrano gli indagati mentre imbrattano una trentina di palazzi storici e danneggiano - ilsecoloxix.it

"Parma deturpata: muri imbrattati e scritte offensive ovunque" - FOTO, VIDEO https://www.parmapress24.it/2025/12/11/parma-deturpata-muri-imbrattati-e-scritte-offensive-ovunque-foto-video/ - facebook.com facebook