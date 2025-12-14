Muri d' autore a Le Fornelle | tanta curiosità per l' opera di Gudo van Helten

A Le Fornelle sta attirando l'attenzione con la seconda facciata dell'opera di Gudo van Helten. L'immagine di tre generazioni di donne racconta un forte legame tra passato e presente, suscitando grande curiosità e stupore tra i visitatori. Un'opera che unisce arte e narrazione, lasciando un'impressione duratura.

Tanta curiosità per la seconda facciata dell'opera di Gudo van Helten, presso Le Fornelle. Tre generazioni di donne, segno di un legame di continuità e cambiamento, rappresentano l'oggetto della meravigliosa "narrazione" che lascia gli occhi pieni di stupore. L'opera arricchisce il Parco della. Salernotoday.it

