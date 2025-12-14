Muri d' autore a Le Fornelle | tanta curiosità per l' opera di Gudo van Helten
A Le Fornelle sta attirando l'attenzione con la seconda facciata dell'opera di Gudo van Helten. L'immagine di tre generazioni di donne racconta un forte legame tra passato e presente, suscitando grande curiosità e stupore tra i visitatori. Un'opera che unisce arte e narrazione, lasciando un'impressione duratura.
Tanta curiosità per la seconda facciata dell'opera di Gudo van Helten, presso Le Fornelle. Tre generazioni di donne, segno di un legame di continuità e cambiamento, rappresentano l'oggetto della meravigliosa "narrazione" che lascia gli occhi pieni di stupore. L'opera arricchisce il Parco della. Salernotoday.it
Muri d'Autore al rione Fornelle
Muri d'autore a Le Fornelle: tanta curiosità per l'opera di Gudo van Helten - Tre generazioni di donne, segno di un legame di continuità e cambiamento, rappresentano l'oggetto della merav ... salernotoday.it
"Dal greco apeiron: illimitato, infinito. Unitamente alla radice indoeuropea per: tentare, rischiare". Il racconto giusto, per chi cerca ponti, non muri. Colum McCann, autore di "Apeirogon", tornato in libreria con "Twist". - facebook.com facebook
La mia Arca, 300 parole di pace Dopodomani a Casa Emergency di Milano, l’inaugurazione de “L’Arca”, opera di poesia di strada e arte pubblica di Ivan Tresoldi, autore dei versi “Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo"; "il futuro non è più quello di una volta x.com