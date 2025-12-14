Mucca provoca un incidente sulla via Flacca

Nella notte di ieri, un incidente sulla via Flacca nel comune di Fondi ha coinvolto due veicoli. L'intervento dei carabinieri ha permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto in circostanze che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e gli automobilisti della zona.

© Latinatoday.it - Mucca provoca un incidente sulla via Flacca Incidente ieri notte sulla via Flacca nel comune di Fondi tra due auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato la dinamica dei fatti.Secondo la ricostruzione il conducente di un'autovettura, che stava percorrendo la Flacca verso Sperlonga, avrebbe investito una mucca.

