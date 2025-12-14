Moviola Milan Sassuolo Varriale duro | Pari fortunato rigore clamoroso negato!

L'incontro tra Milan e Sassuolo si è concluso con un pareggio che ha sollevato molte polemiche. Varriale, noto giornalista, ha espresso dure critiche riguardo agli episodi arbitrali, evidenziando come il risultato sia stato influenzato da decisioni favorevoli ai rossoneri, tra cui un rigore negato e una fortuna nel risultato finale.

Inter News 24 Milan Sassuolo, Varriale duro: il giornalista evidenzia come il 2-2 di San Siro sia persino favorevole ai rossoneri. Il Milan inciampa ancora e lo fa davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo, neopromosso ma capace di mettere seriamente in difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri, allenatore esperto e chiamato a gestire una fase tutt’altro che semplice. Il pareggio per 2-2 maturato a San Siro lascia più di un rimpianto ai rossoneri e apre inevitabilmente il dibattito sugli episodi arbitrali. A sottolinearlo con toni netti è stato Enrico Varriale, giornalista ed ex vicedirettore Rai Sport, che su X ha commentato la gara evidenziando come il risultato finale sia stato persino favorevole al Milan. Internews24.com

