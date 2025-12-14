Movida a Porta Venezia il giudice condanna il Comune | i residenti saranno risarciti

Il Comune di Milano è stato condannato a risarcire 34 residenti di Porta Venezia per i danni derivanti dalla movida serale e notturna. La sentenza stabilisce un risarcimento di 4.700 euro a testa, riconoscendo le problematiche causate dall'afflusso di persone e dal rumore nella zona.

Il Comune di Milano dovrà risarcire (per 4.700 euro ciascuno) 34 residenti nella zona di Porta Venezia per la cosiddetta “mala movida”, cioè per i danni causati dalla movida serale e notturna. Lo ha stabilito un giudice, con una sentenza che farà discutere. La citazione in giudizio risale al 2023. Milanotoday.it Malamovida al Lazzaretto, il giudice dà ragione ai residenti esasperati: “Tocca al Comune far abbassare i decibel e risarcire i danni” - Gli abitanti della zona tra via Tadino, via Lecco, via Melzo hanno fatto causa al Comune nel 2023. msn.com

Movida, in tribunale solo Loggia e Arpa - Il giudice dice no alla richiesta del Comune di estendere il contraddittorio anche ai 36 locali del Carmine delle forze dell’ordine di fronte alla richiesta risarcitoria (2 milioni) dei residenti. brescia.corriere.it

