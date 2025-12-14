Move Mobility Makes Tomorrow | il Cosat vince… le Olimpiadi invernali

Il percorso di crescita di Cosat si intensifica con l'obiettivo di conquistare le Olimpiadi invernali di Cortina 2026, dopo il successo ottenuto al Giubileo 2025. Un impegno costante che sottolinea l'importanza della mobilità e dello sviluppo sostenibile per il futuro dello sport e delle grandi manifestazioni internazionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il Giubileo 2025, Cortina 2026: il percorso di crescita di Cosat prosegue senza sosta e va diritto verso le Olimpiadi invernali. Una settimana prima dell’avvento della fiamma olimpica in Piazza della Libertà a Salerno, sarà il Cosat con i suoi numeri, i suoi risultati ad accendere il futuro della mobilità. Domani, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 9 alla stazione marittima di Salerno, il Cosat è pronto a raccontare il futuro della mobilità con l’evento “Move: Mobility Makes Tomorrow”. Quest’anno, il convegno non solo presenterà i risultati ottenuti nell’anno trascorso con un breve bilancio rispetto alla prima edizione, ma offrirà anche momenti di networking e opportunità commerciali. Anteprima24.it

