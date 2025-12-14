Mossa disperata di Schlein | prova a farsi la sua Atreju

Elly Schlein si impegna in un'iniziativa simbolica, ripartendo dall’Antoniano e coinvolgendo il pubblico più giovane. Nel frattempo, Meloni si prepara a una visita ufficiale in Germania. La scena politica si anima con queste mosse, che sembrano voler attirare l’attenzione e rafforzare il ruolo di entrambe le leader sui palcoscenici nazionali e internazionali.

Domani Meloni vola in Germania. Oggi Schlein riparte dall’Antoniano. Come: Elly allo Zecchino d’Oro con Il caffè della Peppina e il Torero Camomillo? No, un attimo. Oggi la dem raduna le truppe all’Antonianum, non a Bologna ma a Roma: niente Topo Gigio e i gatti, forse, saranno più di quarantaquattro. Mentre la premier si prepara a discutere con gli omologhi europei del fronte russo-ucraino (rapporti con Trump, armi, miliardi, asset strategici), Elly cerca di creare il correntone giusto per arrivare al 2027 da candidata premier: per intenderci non le bastano più Roberto Speranza e Andrea Orlando, per quanto indubbiamente dei fuoriclasse, ma tra i fedelissimi sogna calibri come (Marlon) Brando Benifei e Simona Bonafè, e già pregusta la nuova coppia d’assi. Liberoquotidiano.it

