Mosca | distrutti 9 siti droni ucraini

Il gruppo tattico orientale russo ha annuncato la distruzione di 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto comunicato da Dmitry Miskov del centro stampa. L'evento evidenzia le recenti operazioni militari in corso nella regione, con obiettivi mirati a compromettere le capacità di comunicazione e sorveglianza dell'Ucraina.

3.50 Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink,secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov del centro stampa. "Durante il giorno - ha dichiarato - il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Gli operatori dei velivoli senza pilota d'attacco hanno colpito due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici".

