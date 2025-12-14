Morto sul colpo Tragedia spaventosa in autostrada | tutto paralizzato

Un grave incidente stradale sull’autostrada A4, all’altezza di Verona Sud, ha causato una tragedia. Due auto sono entrate in collisione violenta, provocando la morte di una donna di 61 anni e il ferimento di altre due persone. La scena ha provocato paralisi e disagi sulla tratta autostradale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tragico incidente stradale sull’ autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza di Verona Sud. Nel violento scontro tra due auto ha perso la vita una donna di 61 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. La circolazione è stata completamente bloccata, con pesanti ripercussioni sul traffico. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, poco prima delle 17, lungo il tratto della A4 Venezia–Milano nei pressi del casello di Verona Sud, in carreggiata verso il capoluogo lombardo. L’impatto tra le due vetture è stato estremamente violento. Una donna milanese di 61 anni è deceduta sul colpo, mentre due persone coinvolte sono state soccorse e trasferite in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove sono state ricoverate non in pericolo di vita. Thesocialpost.it

