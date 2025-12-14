morto durante il parto i pm aprono un fascicolo altro lutto per un bimbo di nemmeno 2 anni

Un parto complicato si è concluso con la tragica morte di un neonato a Darfo Boario, Brescia. I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo per approfondire le cause di questa drammatica perdita, che ha sconvolto la comunità. Un altro lutto colpisce un bambino di meno di due anni, sollevando interrogativi sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Darfo Boario (Brescia), 14 dicembre 2025 – Un parto difficile, con un neonato che non sopravvive, se non poche ore. E un altro bebè che non riesce a doppiare il giro di boa dei due anni. Morto drammaticamente, e inspiegabilmente. Due drammi ravvicinati. È il tragico destino che in sequenza, nel tempo di quindici giorni, si è abbattuto su due famiglie della Valcamonica, in provincia di Brescia. Il primo caso si è verificato un paio di settimane fa in ospedale, tra Esine e Brescia, al termine di un parto complicato, ed è già finito sotto la lente della magistratura che ha aperto un’inchiesta per capire che cosa sia successo, e verificare l’eventuale sussistenza di r esponsabilità. Ilgiorno.it

