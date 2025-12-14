Morto a soli 58 anni per un malore l’ex sindaco di Bientina Corrado Guidi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi, è venuto a mancare all'età di 58 anni a causa di un malore improvviso avvenuto durante la notte. Guidi ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 2007 al 2017, lasciando un ricordo importante nella comunità locale.

BIENTINAMorto a soli 58 anni per un malore nella notte l’ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi. È stato primo cittadino dal 2007 al 2017. “La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti”. Così il presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina. “ Ci stringiamo nel dolore alla famiglia e a tutta la comunità bientinese per questa prematura scomparsa, certi che il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato”, ha detto il presidente. Corrieretoscano.it

morto soli 58 anniMorto a soli 58 anni per un malore l'ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi - Morto a soli 58 anni per un malore nella notte l'ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi. msn.com

Lutto a Santo Stefano d’Aveto, è morto il sindaco Roberto Pareti - Si è spento a soli 58 anni il primo cittadino Roberto Pareti. ilsecoloxix.it

Immagine generica

Un #operaio di 58 anni è #morto stamattina ad #Atina nel #Frusinate. #news #italia #notizie #lavoro

Video Un #operaio di 58 anni è #morto stamattina ad #Atina nel #Frusinate. #news #italia #notizie #lavoro