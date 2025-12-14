Morto a soli 58 anni per un malore l’ex sindaco di Bientina Corrado Guidi
L'ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi, è venuto a mancare all'età di 58 anni a causa di un malore improvviso avvenuto durante la notte. Guidi ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 2007 al 2017, lasciando un ricordo importante nella comunità locale.
BIENTINA – Morto a soli 58 anni per un malore nella notte l’ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi. È stato primo cittadino dal 2007 al 2017. “La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti”. Così il presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina. “ Ci stringiamo nel dolore alla famiglia e a tutta la comunità bientinese per questa prematura scomparsa, certi che il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato”, ha detto il presidente. Corrieretoscano.it
