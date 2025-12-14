Morta a 33 anni l’influencer Mary Magdalene | l’ultimo post inquietante il giorno prima

Mary Magdalene, influencer conosciuta online, è scomparsa all'età di 33 anni il 9 dicembre 2025. La sua morte ha suscitato tristezza e curiosità tra i follower, soprattutto dopo l'ultimo post condiviso il giorno precedente, che ha lasciato molti con sensazioni inquietanti.

Denise Ivonne Jarvis Gongora, conosciuta online con il nome di Mary Magdalene, è morta il 9 dicembre 2025 all’età di 33 anni. L’influencer messicano-canadese è caduta dal nono piano di un edificio residenziale a Patong, una località balneare sull’isola di Phuket, in Thailandia. Mary Magdalene era conosciuta per gli interventi estetici estremi a cui si era sottoposto, dall’aumento del seno ai tatuaggi negli occhi. Il giorno prima aveva condiviso una frase del film The Truman Show che sembra anticipare Il corpo della giovane è stato scoperto alle 13:50 nel parcheggio dell’edificio dal personale dell’appartamento, come confermato dal capitano della stazione di polizia di Patong a The Phucket News. Cinemaserietv.it Trovata morta a 33 anni Mary Magdalene, modella “dipendente dalla chirurgia estetica”. Nel suo ultimo post social citava un noto film: “Nel caso non vi rivedessi ... - La modella nota per la sua dipendenza dalla chirurgia estetica è precipitata dal nono piano di un hotel in Thailandia ... ilfattoquotidiano.it

Si schianta contro un albero, morta una donna di 56 anni - facebook.com facebook

È morta Ornella Vanoni. La cantante aveva 91 anni. #Tg1 x.com

© Cinemaserietv.it - Morta a 33 anni l’influencer Mary Magdalene: l’ultimo post inquietante il giorno prima