Monza si conferma dal cuore grande | nuovo record di partecipanti per la Geze Christmas Run

Monza si conferma come città dal cuore grande, accogliendo con entusiasmo la Geze Christmas Run 2025. Con oltre 1800 partecipanti, questa maratona solidale ha stabilito un nuovo record di presenze, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà. Un evento che unisce sport e generosità, dimostrando ancora una volta la forza del senso di appartenenza locale.

© Monzatoday.it - Monza si conferma dal cuore grande: nuovo record di partecipanti per la Geze Christmas Run Sono state più di 1800 le persone che hanno partecipato alla Geze Christmas Run 2025 e battuto il record di presenze della maratona solidale di Monza. Una marea di cappelli rossi in stile Babbo Natale, hanno riempito oggi, 14 dicembre, il percorso non competitivo - da 5 e 10 chilometri e adatto.