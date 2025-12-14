Monza si conferma dal cuore grande | nuovo record di partecipanti per la Geze Christmas Run

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza si conferma come città dal cuore grande, accogliendo con entusiasmo la Geze Christmas Run 2025. Con oltre 1800 partecipanti, questa maratona solidale ha stabilito un nuovo record di presenze, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà. Un evento che unisce sport e generosità, dimostrando ancora una volta la forza del senso di appartenenza locale.

monza si conferma dal cuore grande nuovo record di partecipanti per la geze christmas run

© Monzatoday.it - Monza si conferma dal cuore grande: nuovo record di partecipanti per la Geze Christmas Run

Sono state più di 1800 le persone che hanno partecipato alla Geze Christmas Run 2025 e battuto il record di presenze della maratona solidale di Monza. Una marea di cappelli rossi in stile Babbo Natale, hanno riempito oggi, 14 dicembre, il percorso non competitivo - da 5 e 10 chilometri e adatto. Monzatoday.it

Monza si conferma dal cuore grande: nuovo record di partecipanti per la Geze Christmas Run - tanta soddisfazione sulla buona riuscita della corsa, inserita nel programma “Italia dei Giochi” di ... monzatoday.it

Classifica Monza Christmas Run 2025 - Si è corsa oggi la Monza Christmas Run, appuntamento natalizio molto partecipato nel cuore del Parco di Monza. discoveryalps.it