Monopattini e ciclomotori truccati | 14 irregolari su 16 nei controlli a Bari

Durante una giornata di controlli congiunti a Bari, Polizia Locale e Funzionari della Motorizzazione civile hanno verificato il rispetto delle norme su monopattini, biciclette elettriche, ciclomotori e motocicli, riscontrando numerose irregolarità. Su 16 veicoli ispezionati, 14 risultavano “truccati” o non conformi alle normative vigenti, evidenziando la diffusione di pratiche illegali nel settore della mobilità urbana.

Ancora una giornata di controlli congiunti a Bari tra Polizia Locale e Funzionari della Motorizzazione civile, impegnati sabato 13 dicembre nella verifica di monopattini, biciclette elettriche, ciclomotori e motocicli. In totale sono stati 16 i veicoli sottoposti a controlli, anche con banco.

