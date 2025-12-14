Emergono nuovi dettagli sulla mancata donazione di 10mila dosi di monoclonali all’Italia durante la pandemia Covid, con riferimenti a email esclusive e coinvolgimenti di figure come Arcuri e Ranieri Guerra. La vicenda, emersa dalla commissione d’inchiesta, solleva interrogativi sui motivi dietro questa mancata distribuzione di risorse essenziali.

© Ilgiornale.it - Monoclonali gratis in pandemia Covid mai arrivate, spunta anche il nome di Arcuri

Dalle e-mail esclusive, depositate da Ranieri Guerra nella commissione Covid presieduta dal senatore Fdi Marco Lisei emergono nuovi imbarazzanti dettagli sulla mancata donazione di 10mila dosi di monoclonali all’Italia di cui ha scritto ieri il Giornale, che ha intercettato in commissione d’inchiesta covid. Il 19 ottobre 2020 il prof. Silvestri, il virologo di Atlanta (USA), convoca una riunione virtuale con Aifa per il 28 ottobre 2020, mettendo in copia i soggetti istituzionali competenti: Giuseppe Ippolito per l’Istituto Spallanzani, Giovanni Rezza per il ministero della Salute, il professor Franco Locatelli per il Consiglio superiore della Sanità, e confermando anche che il dottor Domenico Mantoan, all’epoca presidente di Aifa, che aveva contattato separatamente Lily per avere ulteriori informazioni. Ilgiornale.it

Monoclonali gratis in pandemia Covid mai arrivate, spunta anche il nome di Arcuri - Le trame di Pd, M5s e renziani dietro l’accordo tra il Mef, il ministero della Sanità e una società toscana ... ilgiornale.it