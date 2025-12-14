Monica Guerritore in sala Al Mariani e al Sarti c’è ‘Anna’

Il cinema Mariani di Ravenna e il cinema Sarti di Faenza avranno un’ospite d’eccezione: Monica Guerritore. L’attrice e regista sarà presente a Ravenna, in via Ponte Marino, questa sera alle 21, e a Faenza, domani sera, sempre alle 21, per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film ‘Anna’ scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore. Il primo film sulla più grande interprete italiana amata in tutto il mondo, Anna Magnani, si concentra nella notte del 21 marzo 1956 quando vince il Premio Oscar come miglior attrice per ‘La rosa tatuata’. La notte dell’attesa la passerà tra i vicoli e le piazze di Roma, tra la gente del popolo che la ama e le memorie del suo cuore. Ilrestodelcarlino.it Monica Guerritore in sala. Al Mariani e al Sarti c’è 'Anna' - Ospite d’eccezione stasera a Ravenna e domani a Faenza. msn.com

