Mondiale per club di volley femminile per la prima volta nella storia la finale è tutta italiana | Conegliano sfida Scandicci Quando si giocherà
Per la prima volta nella storia, il Mondiale per club di volley femminile vedrà una finale tutta italiana: Conegliano affronta Scandicci. La sfida si giocherà a San Paolo, Brasile, segnando un traguardo importante per il volley italiano, con due squadre nazionali che si contendono il titolo in un evento internazionale di grande rilievo.
Sarà una finale storica tutta italiana quella del Mondiale per club di volley femminile. Per la prima volta nella storia della competizione, due squadre dello stesso Paese si contenderanno il titolo: la Prosecco DOC Imoco Conegliano affronterà la Savino Del Bene Scandicci nell’atto conclusivo del torneo in corso a San Paolo, in Brasile. In palio c’è il titolo iridato per club, ma anche il prestigio di un confronto tutto tricolore che segna un passaggio storico per il movimento della pallavolo femminile italiana. La vittoria della Conegliano che vale un posto in finale. Conegliano ha staccato il pass per la finale superando in rimonta le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde con il punteggio di 3-1. Open.online
