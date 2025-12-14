Molesta due ragazze paura sulla spiaggia

Ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Cesenatico, si sono verificati momenti di tensione e paura a causa di un episodio di molestia nei confronti di due ragazze. L'evento si è svolto tra il bagno Vally e il bagno Venezia, suscitando preoccupazione tra i presenti e richiedendo l'intervento delle autorità.

Momenti di paura ci sono stati ieri pomeriggio, intorno alle 16, sulla spiaggia di Cesenatico, nel tratto compreso tra il bagno Vally e il bagno Venezia. Praticamente in pieno centro. Due ragazze di 21 anni, residenti a Cesenatico, hanno raccontato di essere state molestate da un uomo che, al loro passaggio, si sarebbe abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi, seguendole insistentemente con lo sguardo. Da una prima ricostruzione l'uomo era in piedi sulla duna di sabbia a protezione degli stabilimenti balneari. E da lì guardava insistentemente le ragazze. Secondo la descrizione fornita, si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni, calvo, con occhiali da sole e indosso un giubbotto verde.

