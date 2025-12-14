Modifica pistola a salvefermato minore

Un minorenne di 17 anni è stato arrestato a Catania, nel quartiere San Cristoforo, dai Carabinieri. L’indagine ha portato alla scoperta di una pistola a salve modificata e di 17 proiettili nascosti nella sua abitazione. L’intervento evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la diffusione di armi e il loro utilizzo illecito nel territorio.

12.08 Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa. I Carabinieri arrestano un minorenne a Catania, nel cuore del quartiere San Cristoforo. Dopo una indagine, i militari si sono presentati a casa del ragazzo in abiti borghesi e lo hanno trovato con uno dei suoi genitori.Il ragazzino ha poi tirato fuori dall'incavo di un divano una pistola a salve 9 mm, modificata con canna sostituita per renderla funzionale. Proiettili calibro 32. Arrestato, il giovane è stato portato al carcere minorile. Giudicherà la magistratura.