Il tecnico Torrisi esprime soddisfazione per il momento della Reggina, che prosegue il suo percorso di crescita. Dopo una prestazione convincente contro il Milazzo, la squadra ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, alimentando l’entusiasmo nello spogliatoio e rafforzando la fiducia nel cammino verso obiettivi importanti.

© Reggiotoday.it - Mister Torrisi si gode il momento della Reggina: "Prosegue il percorso di crescita"

E’ tornato l’entusiasmo nello spogliatoio della Reggina, che ha fornito una convincente prestazione contro il Milazzo, conquistando la quarta vittoria di fila. “Continua il nostro percorso di costante crescita – ha dichiarato il tecnico Alfio Torrisi al termine del match -. Abbiamo fatto una. Reggiotoday.it

Mister Torrisi si gode il momento della Reggina: "Prosegue il percorso di crescita" - “Abbiamo fornito una prova di spessore, siamo stati efficaci nell'approccio, partendo forte con diverse occasioni pericolose”, ha dichiarato l’allenatore amaranto ... reggiotoday.it

Scelte quasi obbligate per mister Torrisi. Di Grazia parte dalla panchina - facebook.com facebook

| SQUAD LIST Gli amaranto convocati da mister Torrisi per la gara con il Milazzo shorturl.at/AHAHF x.com