Missione sicurezza per Colonnata Via al restyling dell’unica strada dopo le piogge e gli smottamenti

La giunta di Colonnata ha avviato un intervento di restyling della strada comunale, l’unica che collega il borgo alle zone circostanti, per garantire maggiore sicurezza a residenti e commercianti. Dopo i danni causati dal maltempo di aprile, l’opera mira a ripristinare e rafforzare la viabilità, assicurando un accesso più sicuro e resiliente alla comunità.

Buone notizie per residenti e commercianti del piccolo borgo di Colonnata, la giunta ha deliberato di mettere in sicurezza la strada comunale che porta in paese, dopo i danni subiti dal maltempo del 17 e 18 aprile scorsi. Le forti e incessanti piogge che hanno caratterizzato questi due giorni hanno originato uno smottamento nella strada sottostante la frazione montana. Ma in quei giorni smottamenti, cadute di alberi e allagamenti si erano registrati un po’ su tutto il territorio, con numerosi interventi della protezione civile. Uno degli smottamenti più importanti si era proprio verificato sotto la sede stradale della via comunale che porta a Colonnata. Lanazione.it

