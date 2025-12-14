Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto Ho dovuto insistere per farmi mandare l’ambulanza mi dicevano | ‘Ma è Natale' | lo sfogo di Ambra Orfei

Ambra Orfei ha raccontato per la prima volta a “Verissimo” il dolore per la perdita del marito Gabriele Piemonti, scomparso nel 2022. Ricordando quei momenti drammatici, l’attrice ha condiviso lo sgomento e le difficoltà vissute, evidenziando anche le sfide affrontate per ottenere l’assistenza medica in un giorno così speciale.

Ambra Orfei è stata ospite ieri 13 dicembre a “Verissimo” e ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa nel 2022 di suo marito Gabriele Piemonti: “Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto”. “Un minuto prima parlava con me – ha raccontato l’artista circense – e un minuto dopo diceva di avere la nausea, poi giramenti di testa e di chiamare un’ambulanza “. La prima persona a soccorrere il marito è stata la stessa Ambra: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto: dal massaggio cardiaco alla respirazione bocca a bocca. Sono stati i 20 minuti più terribili della mia vita”. Ilfattoquotidiano.it

Ambra Orfei a Verissimo: «Mio marito è morto all'improvviso il giorno di Natale, è stato atroce. Gli parlo sempre e lui mi risponde» - Ha iniziato nel circo come ammaestratrice di colombe, poi è diventata showgirl e anche conduttrice. msn.com

Barbara, devastata dal dolore: "Mio marito morto sulla barella, non c’è dignità" - "Non è accettabile che un uomo, dopo una vita di lavoro e impegno civile, muoia su una barella in un pronto soccorso sovraffollato, e venga salutato con aghi e cerotti ancora addosso". ilrestodelcarlino.it

Ambra Orfei racconta a #Verissimo la dolorosa perdita del marito: “È morto il giorno di Natale con un infarto” - facebook.com facebook