Miniserie sull' omicidio di Melania Rea comune casertano scelto come set
Frignano, nel comune casertano, si trasforma in un set cinematografico per una miniserie dedicata all'omicidio di Melania Rea. L'evento, avvenuto nel 2011 per mano del marito Salvatore Parolisi, rivive attraverso questa produzione, che approfondisce il dramma e le dinamiche di una delle vicende di cronaca più commentate degli ultimi anni.
Frignano si trasforma in un set cinematografico:sarà una delle location per una miniserie sul femminicidio di Melania Rea avvenuto per mano del marito Salvatore Parolisi, il 18 aprile 2011. E' stato il caso di cronaca nera che segnò profondamente l'Italia e l'Hbo ha deciso di portare sul piccolo.
Miniserie sull'omicidio di Melania Rea, comune casertano scelto come set - Il comune dell'agro aversano sarà una delle città, insieme a Napoli, Roma e Ascoli Piceno che farà da sfondo alla miniserie.
HBO Max Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova miniserie dedicata al caso Parolisi - La star di «Mare Fuori» affronta il ruolo più complesso della sua carriera: «Ho una grande responsabilità sulle spalle».
