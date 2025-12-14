Frignano, nel comune casertano, si trasforma in un set cinematografico per una miniserie dedicata all'omicidio di Melania Rea. L'evento, avvenuto nel 2011 per mano del marito Salvatore Parolisi, rivive attraverso questa produzione, che approfondisce il dramma e le dinamiche di una delle vicende di cronaca più commentate degli ultimi anni.

© Casertanews.it - Miniserie sull'omicidio di Melania Rea, comune casertano scelto come set

Frignano si trasforma in un set cinematografico:sarà una delle location per una miniserie sul femminicidio di Melania Rea avvenuto per mano del marito Salvatore Parolisi, il 18 aprile 2011. E’ stato il caso di cronaca nera che segnò profondamente l’Italia e l’Hbo ha deciso di portare sul piccolo. Casertanews.it

Miniserie sull'omicidio di Melania Rea, comune casertano scelto come set - Il comune dell’agro aversano sarà una delle città, insieme a Napoli, Roma e Ascoli Piceno che farà da sfondo alla miniserie. casertanews.it