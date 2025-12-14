Minaccia russa all' Europa | Ritorsioni per il congelamento degli asset I negoziatori Usa verso Berlino | si tratta sulle garanzie a Kiev
L'Europa affronta una crescente minaccia russa in risposta al congelamento degli asset, mentre i negoziatori statunitensi si preparano a incontrare i leader europei a Berlino per discutere garanzie a Kiev. Nel frattempo, il Cancelliere tedesco richiama alla memoria gli eventi del 1938, sottolineando la gravità della situazione legata all'invasione dell'Ucraina.
Witkoff e Kushner saranno lunedì al vertice con Merz e gli altri leader. Il Cancelliere tedesco: «L'invasione dell'Ucraina è come la cessione dei Sudeti a Hitler nel 1938. Come allora non sarà abbastanza, Putin non si fermerà». Xml2.corriere.it
Minaccia russa all'Europa: «Ritorsioni per il congelamento degli asset». I negoziatori Usa verso Berlino: si tratta sulle garanzie a Kiev - Il Cancelliere tedesco: «L'invasione dell'Ucraina è come la cessione dei Sudeti a Hitler nel 1938. msn.com
Asset russi, Putin ora minaccia ritorsioni sull’Ue. E Trump fa pace con la Bielorussia - L’Italia sta sostenendo il Belgio nell’opporsi al piano per inviare all’Ucraina 210 miliardi di euro di beni statali congelati dalla Russia, scrive Politico. editorialedomani.it
Non essere come Enzo Iacchetti. Mentre un ammiraglio della NATO parla seriamente della minaccia ibrida russa ai Paesi occidentali, il grande esperto di strategie militari… e di peti Enzo Iacchetti si distingue per commenti a dir poco curiosi, invitando a sminui - facebook.com facebook
Dopo quattro anni di invasione brutale, liquidare come “infondata” la minaccia russa e subito dopo autodefinirsi “per la pace” è un capolavoro di coerenza. x.com
Ucraina, Putin: La Nato è una minaccia per la Russia e per l'Europa