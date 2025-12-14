Minaccia la ex di diffondere video intimi | condannato per estorsione

Un uomo è stato condannato per estorsione dopo aver minacciato la sua ex di diffondere video e foto intime, oltre a minacciarla di morte, al fine di ottenere denaro. L'episodio evidenzia i pericoli e le conseguenze delle violenze psicologiche e delle intimidazioni nelle relazioni.

Avrebbe minacciato la ex non solo di diffondere sue foto intime, ma anche di ucciderla, per costringerla a consegnargli del denaro. La vicenda, che vede come vittima una giovane di Monopoli, come raccontato da BrindisiReport, si è conclusa con una condanna a sei anni di reclusione in primo grado. Baritoday.it Minaccia di diffondere i loro video hot sui social, una ragazza di Palermo finisce nei guai - Avrebbe minacciato di diffondere su Telegram video intimi per ottenere 500 euro: a Palermo processo per estorsione a carico di una 27enne "dominatrice" arrestata durante la consegna, mentre la difesa ... lasicilia.it

Scatta la trappola hot: «Paga subito o pubblico i tuoi video intimi in rete» - Un ricatto sessuale via chat, la minaccia di diffondere video compromettenti e la richiesta di 5mila euro. corriereadriatico.it

