minacce in lettera anonima recapitata a casa patrizi

Un messaggio minatorio anonimo è stato recapitato recentemente a casa di Patrizi. Il destinatario è un 17enne tunisino, condannato a quasi due anni di reclusione per aver ferito suo figlio in un episodio avvenuto a luglio nel centro città.

Giusto giovedì scorso il 17enne tunisino che a metà luglio scorso in centro per futili motivi aveva accoltellato suo figlio, era stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione in abbreviato dal tribunale dei minorenni di Bologna per lesioni aggravate. Ora per Francesco Patrizi si sono profilate altre preoccupazioni legate a quell’episodio. Il tutto sottoforma di una lettera anonima contenente anche frasi che hanno la veste di felpate minacce o quantomeno di auspici di male ingiusto. Un paio fra tutte, con chiaro riferimento a quanto accaduto a luglio: "Il coltello doveva arrivare fino in fondo e lacerare la carne, ma non c’è problema, tempo al tempo". Ilrestodelcarlino.it

