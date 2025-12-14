Minacce di morte e di revenge porn per ottenere denaro | condannato

Un uomo di Brindisi è stato condannato per aver minacciato una donna con ripercussioni gravi, tra cui diffondere immagini intime e proferire minacce di morte, al fine di ottenere denaro. L'episodio evidenzia le conseguenze delle condotte persecutorie e le pesanti ripercussioni sulla vittima.

BRINDISI - L'avrebbe minacciata non solo di revenge porn - ovvero di diffondere sue foto intime -, ma anche di morte. Il tutto, per ottenere denaro. E in parte l'avrebbe ottenuto: 13 mila euro. Fin quando lei ha denunciato alla polizia il giovane col quale si era frequentata e che la ricattava. Brindisireport.it

