mille studenti coinvolti a teatro e in classe per conoscere la missionaria annalena tonelli

Oltre mille studenti di diverse scuole di Forlì e zone limitrofe hanno partecipato a un progetto integrato tra teatro e attività in classe, dedicato a conoscere la vita e l’opera di Annalena Tonelli. Promosso dalla compagnia ‘Quelli della Via’ e dal Comune di Forlì, l’iniziativa ha coinvolto i giovani in un percorso di approfondimento sulla missionaria uccisa nel 2005.

I ragazzi di terza media delle scuole di Forlì, Premilcuore, Predappio e Dovadola hanno potuto conoscere la figura di Annalena Tonelli grazie al progetto ‘Il mio lato in fiore’ promosso dalla compagnia teatrale ‘Quelli della Via’ e dal Comune di Forlì con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna e il supporto del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e del Centro Pace intitolato proprio alla missionaria uccisa nel 2005. Il percorso educativo era dedicato alla scoperta di se stessi e al rispetto dell’altro, sulle tracce di Annalena che ha dedicato l’intera esistenza al volontariato in Africa. Ilrestodelcarlino.it

