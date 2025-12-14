Milena continua a cucire per aiutare gli altri

Milena Ammannati Zappalorti, a 94 anni, dedica la sua vita al servizio degli altri. Da oltre trent’anni si impegna a cucire e a confezionare biancheria per sostenere famiglie bisognose, dimostrando una straordinaria determinazione e generosità. La sua storia è un esempio di altruismo e impegno costante nel nome della solidarietà.

Non si è più arresa da quando più di trent’anni fa si prese l’impegno di aiutare le famiglie bisognose: ancora oggi, a 94 anni, Milena Ammannati Zappalorti continua instancabile a confezionare biancheria da casa, per finanziare la sua missione. Una missione che le ha valso più riconoscimenti, tra cui quello di Cavaliere della Repubblica. Ogni giorno, malgrado gli acciacchi, si siede alla macchina da cucire e realizza quello che può servire a sostenere la sua impresa personale. Sono circa 45 le famiglie con un’ottantina di minori, per le quali, ogni primo sabato del mese, prepara, con l’aiuto dei due volontari Paolo e Luigi, un pacco con generi di prima necessità e li distribuisce nel giardino della sua casa di via Ciampi. Lanazione.it Milena continua a cucire, per aiutare gli altri - Non si è più arresa da quando più di trent’anni fa si prese l’impegno di aiutare le famiglie bisognose: ancora ... lanazione.it

