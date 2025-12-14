Milano incinta e con un tumore | no ai domiciliari Pericolosa vivrebbe in una casa abusiva

Una donna incinta affetta da tumore è stata respinta dall’istanza di domiciliari a Milano, giudicata pericolosa e ritenuta residente in una casa abusiva. La decisione si basa sulla mancanza di un’adeguata sistemazione e sul rischio elevato di recidiva, sollevando questioni sulla compatibilità delle condizioni di salute e di abitazione con la misura alternativa alla detenzione.

Milano, 14 dicembre 2025 – Non ha una casa adatta e c’è un “elevatissimo rischio” che commetta gli stessi reati per i quali è stata condannata. Per questo la Cassazione ha respinto nei giorni scorsi il ricorso di una donna incinta e malata di tumore al seno contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che le aveva negato la possibilità di scontare la pena a 30 anni di carcere per numerosissimi furti ai domiciliari l asciando l’Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) nel quale si trova. Dopo che è stato presentato il ricorso, il figlio della donna è nato prematuro. Ilgiorno.it

