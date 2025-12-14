Milano dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina | è grave Il conducente fuggito è ora ricercato

Un incidente stradale tra due veicoli a Milano si è trasformato in una situazione grave, con uno dei conducenti che si aggrappa all’altra auto trascinato per alcuni metri. Il conducente fuggito è ora ricercato dalle autorità. L’incidente, originariamente destinato a una semplice constatazione, ha evidenziato le conseguenze di comportamenti irresponsabili e le sfide delle indagini.

© Ilgiorno.it - Milano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato Milano, 14 dicembre 2025 – Poteva finire con una normalissima constatazione amichevole, un banale incidente tra due auto a Milano. Invece lo scontro avvenuto in viale Marche, attorno alle 17, si è trasformato in qualcosa di più grave con un ferito grave. Il ferito. Si tratta del conducente di una delle due auto coinvolte nello schianto che per non fare allontanare la controparte si è aggrappato all'altra macchina ed è stato trascinato per cento metri. Ora l'uomo, un trentenne, si trova ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita. L’incidente di viale Fulvio Testi, “il Suv ha bruciato il rosso a 150 all’ora”. Ilgiorno.it Milano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato - Milano, poteva finire con una normalissima constatazione amichevole un banale scontro tra due vetture in viale Marche, attorno alle 17. msn.com

Milano, dopo l'incidente si aggrappa all'altra auto che voleva evitare la constatazione amichevole e viene trascinato per 100 metri: 30 enne grave in ospedale - Il conducente di una delle due auto per non fare allontanare la controparte si è aggrappato all'altra macchina ed è stato trascinato fino all'incrocio con via Murat ... milano.corriere.it

Bernardo Cumbo. Slowheal · Trust The Process. 6 km per arrivare:”Dopo 25 anni a Milano ora viviamo isolati a 1200 metri” #sepofa’ - facebook.com facebook

Si aggiornano dopo il 15esimo turno le posizioni di Milano e Bologna #SkySportBasket #Eurolega x.com